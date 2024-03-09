«Интер» ни разу не пропустил после 75-й минуты в этом сезоне Серии А

В субботу, 9 марта, миланский «Интер» одолел на выезде «Болонью» в рамках матча 28-го тура чемпионата Италии. Встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «нерадзурри».

Данный результат позволил «Интеру» продлить свою удивительную серию. Дело в том, что в нынешнем розыгрыше Серии А подопечные Симоне Индзаги не пропустили ни одного гола в свои ворота после 75-й минуты матча.

После 28 туров «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, имея в своей копилке 75 набранных очков. Отрыв от ближайшего преследователя, которым является «Ювентус», составляет 18 зачетных баллов.