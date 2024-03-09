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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера»

09 Марта 2024 • 21:57 Комментировать (1)
Болонья
0:1
Интер Милан
окончен

Самые стабильные команды последних туров Серии А, «Болонья» и «Интер», играли за право продлить череду побед в 28-м туре чемпионата. Алексис Санчес с левого угла вратарской едва не открыл счет, но голкипер выручил. Маттео Дармиан также бил с нескольких метров и не попал. Николо Барелла оказался сам перед воротами, но голкипер шикарно сыграл на выходе. Алессандро Бастони набросил мяч с левого фланга к дальней штанге, а Янн-Аурель Биссек в падении головой забил победный гол.

Во втором тайме «Интер» сел в оборону, можно выделить момент у Штефана Поша, который с правого угла штрафной не попал в рамку. Джошуа Зиркзее по центру вывалился на ворота, но этот удар был парирован.

«Интер» продлил победную серию и за 10 матчей до конца сезона опережает «Ювентус» на 18 очков. «Болонья» - четвертая.

Протокол игры  
Болонья0:1Интер Милан
  37'Биссекк Янн-Аурель (0:1)
Скорупски ЛукашПош ШтефанБёкема СэмЛукуми ДжонКристиансен ВикторФергюсон ЛьюисФройлер Ремо  47'Эбишер Мишель 70' (Моро Никола ( 70') Салемакерс Алексис 74' (Ндой Дан ( 74') Одгор Йенс 79' (Орсолини Риккардо ( 79') Зиркзее Джошуа  25' 79' (Кастро Сантьяго ( 79')
Запасные: Урбаньски КацперЛикояннис ХараламбосКорацца ТоммазоБаньолини НиколаФаббьян ДжованниЭль-Аззузи УссамаИлич МихайлоКалафьори РикардоРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
Зоммер ЯннБиссекк Янн-АурельАчерби ФранческоБастони АлессандроДармиан МаттеоБарелла Николо 81' (Классен Дэви ( 81'  81') Чалханоглу Хакан 61' (Фраттези Давиде ( 61') Мхитарян Генрих 61' (Аслани Кристьян ( 61') Аугусто Карлос 46' (Дюмфрис Дензел ( 46') Тюрам Маркус 66' (Арнаутович Марко ( 66') Санчес Алексис
Запасные: Аудеро ЭмильДе Врей СтефанМартинес ЛаутароПавар БенжаменБушанан ТажонДи Дженнаро РаффаэлеДимарко Федерико
09 марта. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
09 Марта 2024 в 21:59
Forza Inter.
Болонья реально очень круто играет. Мотта в следующем сезона будет у руля гранда…..

P.S. До второй звезды вообще ерунда осталась.
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