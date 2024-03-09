«Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера»

Самые стабильные команды последних туров Серии А, «Болонья» и «Интер», играли за право продлить череду побед в 28-м туре чемпионата. Алексис Санчес с левого угла вратарской едва не открыл счет, но голкипер выручил. Маттео Дармиан также бил с нескольких метров и не попал. Николо Барелла оказался сам перед воротами, но голкипер шикарно сыграл на выходе. Алессандро Бастони набросил мяч с левого фланга к дальней штанге, а Янн-Аурель Биссек в падении головой забил победный гол.

Во втором тайме «Интер» сел в оборону, можно выделить момент у Штефана Поша, который с правого угла штрафной не попал в рамку. Джошуа Зиркзее по центру вывалился на ворота, но этот удар был парирован.

«Интер» продлил победную серию и за 10 матчей до конца сезона опережает «Ювентус» на 18 очков. «Болонья» - четвертая.