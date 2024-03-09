«Интер» озвучил стартовый состав на игру с «Болоньей»

Пресс-служба миланского «Интера» опубликовала список тех футболистов, которые с самого начала окажутся на поле в матче против «Болоньи».

Стартовый состав «Интера»: Зоммер (вр), Биссекк, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла (к), Чалханоглу, Мхитарян, Аугусто, Тюрам, Санчес.

Игра 28-го тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Интером» состоится сегодня, 9 января. Начало поединка должно состояться в 20:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Перед стартом поединка «Интер» находится на первой строчке в Серии А, набрав 72 очка. «Болонья» идет на четвертой строчке, имея в копилке 51 балл.