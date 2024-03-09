«Сассуоло» победил в матче с «Фрозиноне»

«Сассуоло» и «Фрозиноне» из нижней части таблицы Серии А упорно бились в 28-м туре. На 55-й минуте арбитр назначил пенальти в пользу гостей, но после подсказки от ВАРа передумал. Тут же хозяева провели результативную атаку с ударом Кристиана Торстведта - 1:0. Поль Лирола упустил свой шанс сравнять счет - промах в отличной ситуации. Марвин Куни заработал пенальти на 89-й минуте, а Кайо Жорже с точки промахнулся.
Хозяева делят 18-е место, у соперника на очко больше.
Протокол игры
|(1:0) Торстведт Кристиан58'
Консильи Андреа•Педерсен Маркус II•Эрлич Мартин•Феррари Джанмарко•Дойг Джош• 32'Торстведт Кристиан 23'63' (Энрике Матеус (63') •Рачич Урош•Дефрель Грегоре72' (Болока Даниэль (72') •Байрами Недим•Лорьенте Арман 72'83' (Мулаттьери Самуэле (83') •Пинамонти Андреа83' (Кумбулла Мараш (83')
Турати Стефано•Цортеа Надир•Околи Меме•Романьоли Симоне•Валери Эмануэле9' (Лирола Поль (9') •Брешианини Марко63' (Ибрагимович Арийон (63') •Барренечеа Энцо•Маццителли Лука•Геджемис Фарес 50'63' (Сек Демба (63') •Хеддира Валид86' (Жорже Кайо (86') •Соуле Матиас86' (Чуни Марвин (86')
09 марта. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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