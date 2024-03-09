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Чемпионат Италии. Серия А

«Сассуоло» победил в матче с «Фрозиноне»

09 Марта 2024 • 19:02 Комментировать
Сассуоло
1:0
Фрозиноне

«Сассуоло» и «Фрозиноне» из нижней части таблицы Серии А упорно бились в 28-м туре. На 55-й минуте арбитр назначил пенальти в пользу гостей, но после подсказки от ВАРа передумал. Тут же хозяева провели результативную атаку с ударом Кристиана Торстведта - 1:0. Поль Лирола упустил свой шанс сравнять счет - промах в отличной ситуации. Марвин Куни заработал пенальти на 89-й минуте, а Кайо Жорже с точки промахнулся.

Хозяева делят 18-е место, у соперника на очко больше.

Протокол игры  
Сассуоло1:0Фрозиноне
(1:0) Торстведт Кристиан58'  
Консильи АндреаПедерсен Маркус IIЭрлич МартинФеррари ДжанмаркоДойг Джош  32'Торстведт Кристиан  23' 63' (Энрике Матеус ( 63') Рачич УрошДефрель Грегоре 72' (Болока Даниэль ( 72') Байрами НедимЛорьенте Арман  72' 83' (Мулаттьери Самуэле ( 83') Пинамонти Андреа 83' (Кумбулла Мараш ( 83')
Запасные: Пеголо ДжанлукаКастильехо СамуэльСейде Эмиль КонрадсенВити МаттиаВольпато КристианЛипани ЛукаНето РуанКраньо АлессиоОбьянг ПедроМиссори Филиппо
Турати СтефаноЦортеа НадирОколи МемеРоманьоли СимонеВалери Эмануэле 9' (Лирола Поль ( 9') Брешианини Марко 63' (Ибрагимович Арийон ( 63') Барренечеа ЭнцоМаццителли ЛукаГеджемис Фарес  50' 63' (Сек Демба ( 63') Хеддира Валид 86' (Жорже Кайо ( 86') Соуле Матиас 86' (Чуни Марвин ( 86')
Запасные: Черофолини МикелеГарритано ЛукаБаэс ХаймеДжелли ФранческоКаменсек Паник МатяжРейньер ЖезусФраттали ПьерлуиджиМонтеризи Иларио
09 марта. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Фрозиноне

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23:55
Бесплатный прогноз и ставка на матч Сассуоло – Фрозиноне чемпионата Италии – 9 марта 2024
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