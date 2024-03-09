«Сассуоло» победил в матче с «Фрозиноне»

«Сассуоло» и «Фрозиноне» из нижней части таблицы Серии А упорно бились в 28-м туре. На 55-й минуте арбитр назначил пенальти в пользу гостей, но после подсказки от ВАРа передумал. Тут же хозяева провели результативную атаку с ударом Кристиана Торстведта - 1:0. Поль Лирола упустил свой шанс сравнять счет - промах в отличной ситуации. Марвин Куни заработал пенальти на 89-й минуте, а Кайо Жорже с точки промахнулся.

Хозяева делят 18-е место, у соперника на очко больше.