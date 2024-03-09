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Чемпионат Италии. Серия А

Дубль Шомуродова позволили «Кальяри» обыграть «Салернитану»

09 Марта 2024 • 18:56 Комментировать
Кальяри
4:2
Салернитана
окончен

В 28-м туре Серии А «Кальяри», ведущий борьбу за выживание, принимал главного аутсайдера, «Салернитану». Гости при этом больше контролировали мяч и не сдались при счете 0:3. На 12-й минуте «Кальяри» повел после того, как Джанлука Лападула поставил точку в розыгрыше мяча до верного. На 40-й минуте сильно и точно нанес удар Джанлука Гаэтано - 2:0. После перерыва Элдор Шомуродов со второй попытки забил свой гол. «Салернитана» быстро ответила парой голов. Григорис Кастанос и Джулио Маджоре головой в течение двух минутах сделали счет 3:2. На 76-й минуте Шомуродов оформил дубль, снова успешно сыграв на добивании.

«Кальяри» поднялся сразу на 13-е место, соперник - безнадежно последний.

Протокол игры  
Кальяри4:2Салернитана
(1:0) Лападула Джанлука12'  
(2:0) Гаэтано Джанлука40'  
(3:0) Шомуродов Элдор51'  
  56'Кастанос Григорис (3:1)
  58'Маджоре Джулио (3:2)
(4:2) Шомуродов Элдор76'  
Скуффет СимонеДзаппа ГабриэлеМина ЙерриДоссена АльбертоАуджелло Томмазо  70' 77' (Ветеска Матеуш ( 77') Нандес Найтан 66' (Дентелло Пауло ( 66') Макумбу АнтуанДейола АлессандроЯнкто Якуб 66' (Ористанио Гаэтано ( 66') Гаэтано Джанлука 46' (Шомуродов Элдор ( 46') Лападула Джанлука 66' (Виола Николас ( 66')
Запасные: Оберт АдамРадунович БорисМутандва КингстонДи Пардо АлессандроХацидиакос ПантелисАрести СимонеПрати Маттео
Очоа ГильермоДзаноли Алессандро 74' (Самбья Саломон ( 74'  85') Манолас Костас 46' (Пирола Лоренцо ( 46') Фасио ФедерикоБрадарич ДомагойКулибали Лассана 74' (Гомис Ирон ( 74') Маджоре ДжулиоКастанос Григорис  74' 88' (Башич Тома ( 88') Кандрева АнтониоЧауна ЛумВайссман Шон 65' (Сими Нванкво ( 65')
Запасные: Иквуемеси ЧуквубуикемКостиль БенуаПасалидис ТриантафиллосПеллегрино МаркоАллокка ПаскуалеВиньято ЭмануэльФеррари ТоммазоЛенговски МатеушМартеджани Агустин
09 марта. Стадион "Сардиния Арена".

 

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Бесплатный прогноз и ставка на матч Кальяри – Салерината чемпионата Италии – 9 марта 2024
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