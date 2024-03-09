Дубль Шомуродова позволили «Кальяри» обыграть «Салернитану»

В 28-м туре Серии А «Кальяри», ведущий борьбу за выживание, принимал главного аутсайдера, «Салернитану». Гости при этом больше контролировали мяч и не сдались при счете 0:3. На 12-й минуте «Кальяри» повел после того, как Джанлука Лападула поставил точку в розыгрыше мяча до верного. На 40-й минуте сильно и точно нанес удар Джанлука Гаэтано - 2:0. После перерыва Элдор Шомуродов со второй попытки забил свой гол. «Салернитана» быстро ответила парой голов. Григорис Кастанос и Джулио Маджоре головой в течение двух минутах сделали счет 3:2. На 76-й минуте Шомуродов оформил дубль, снова успешно сыграв на добивании.

«Кальяри» поднялся сразу на 13-е место, соперник - безнадежно последний.