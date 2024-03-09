Дубль Шомуродова позволили «Кальяри» обыграть «Салернитану»

В 28-м туре Серии А «Кальяри», ведущий борьбу за выживание, принимал главного аутсайдера, «Салернитану». Гости при этом больше контролировали мяч и не сдались при счете 0:3. На 12-й минуте «Кальяри» повел после того, как Джанлука Лападула поставил точку в розыгрыше мяча до верного. На 40-й минуте сильно и точно нанес удар Джанлука Гаэтано - 2:0. После перерыва Элдор Шомуродов со второй попытки забил свой гол. «Салернитана» быстро ответила парой голов. Григорис Кастанос и Джулио Маджоре головой в течение двух минутах сделали счет 3:2. На 76-й минуте Шомуродов оформил дубль, снова успешно сыграв на добивании.
«Кальяри» поднялся сразу на 13-е место, соперник - безнадежно последний.
Протокол игры
|(1:0) Лападула Джанлука12'
|(2:0) Гаэтано Джанлука40'
|(3:0) Шомуродов Элдор51'
|56'Кастанос Григорис (3:1)
|58'Маджоре Джулио (3:2)
|(4:2) Шомуродов Элдор76'
Скуффет Симоне•Дзаппа Габриэле•Мина Йерри•Доссена Альберто•Ауджелло Томмазо 70'77' (Ветеска Матеуш (77') •Нандес Найтан66' (Дентелло Пауло (66') •Макумбу Антуан•Дейола Алессандро•Янкто Якуб66' (Ористанио Гаэтано (66') •Гаэтано Джанлука46' (Шомуродов Элдор (46') •Лападула Джанлука66' (Виола Николас (66')
Очоа Гильермо•Дзаноли Алессандро74' (Самбья Саломон (74') • 85'Манолас Костас46' (Пирола Лоренцо (46') •Фасио Федерико•Брадарич Домагой•Кулибали Лассана74' (Гомис Ирон (74') •Маджоре Джулио•Кастанос Григорис 74'88' (Башич Тома (88') •Кандрева Антонио•Чауна Лум•Вайссман Шон65' (Сими Нванкво (65')
09 марта. Стадион "Сардиния Арена".
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