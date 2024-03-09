Джунтоли хочет перестроить полузащиту «Ювентуса» летом

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Кристиано Джунтоли летом намерен перестроить полузащиту команды. По информации от La Gazzetta dello Sport, специалист хочет найти хавбеков, который соответствуют стандартам «старой синьоры».

Ранее сообщалось, что главной целью для «Ювентуса» на лето будет полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс, но за нидерландца требуют около 60 миллионов евро, что является проблемой для туринцев.

Отметим, что летом у одного из ключевых полузащитников «Ювентуса» в лице Адриена Рабио истекает контракт. Руководство не теряет надежд продлить соглашение с французом.