Ловчев: «Кварацхелия является единственным игроком, кто показывает дворовый футбол в «Наполи»

Бывший игрок «Спартака» поделился мнением об игре вингера «Наполи» Хвичи Карацхелии.

По мнению экс-футболиста московского клуба, футболисты итальянского клуба потускнели после победы в Серии А. Ловчев считает, что грузин один из тех, кто пытается импровизировать и приносить креатив.

«Единственный человек, который играет в дворовый детский футбол, - это Хвича. Он берёт мяч, и сразу что‑то получается», - цитирует ветерана телеканал «Матч ТВ».

Вчера, 8 марта, неаполитанцы не смогли обыграть «Торино» в матче чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:1. Единственный мяч у «Наполи» забил именно Кварацхелия.