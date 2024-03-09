«Ювентус» хочет продлить контракт с Йылдызом

Туринский «Ювентус» намерен продлить сотрудничество со своим нападающим Кенаном Йылдызом. По информации от Tuttosport, руководство «старой синьоры» видит в турке будущую звезду и ключевого игрока команды.

Отметим, что действующее соглашение 18-летнего Йылдыза с «Ювентусом» истекает летом 2027 года, но «Ювентус» хочет подписать с футболистом более долгосрочный контракт. По сведениям источника, окружение полузащитника просит включить в новый договор сумму отступных.

В этом розыгрыше итальянской Серии А Йылдыз отметился одним голом в 17 матчах, отличившись в первой же игре, в которой вышел в стартовом составе.