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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет продлить контракт с Йылдызом

09 Марта 2024 • 10:40 Комментировать
Ювентус
...
Аталанта
1 2.25 X 3.20 2 3.35
10.03 20:00

Туринский «Ювентус» намерен продлить сотрудничество со своим нападающим Кенаном Йылдызом. По информации от Tuttosport, руководство «старой синьоры» видит в турке будущую звезду и ключевого игрока команды.

Отметим, что действующее соглашение 18-летнего Йылдыза с «Ювентусом» истекает летом 2027 года, но «Ювентус» хочет подписать с футболистом более долгосрочный контракт. По сведениям источника, окружение полузащитника просит включить в новый договор сумму отступных.

В этом розыгрыше итальянской Серии А Йылдыз отметился одним голом в 17 матчах, отличившись в первой же игре, в которой вышел в стартовом составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кенан Йылдыз

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