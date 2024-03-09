«Милан» интересуется тремя нападающими - известны имена

В летнее трансферное окно руководство «Милана» собирается усилить состав команды нападающим. Как стало известно журналистам Calcomercato, в шорт-листе «россонери» находятся три футболиста.

Итальянский гранд выбирает между Джошуа Зиркзее («Болонья), Виктором Дьёкерешем («Спортинг») и Беньямином Шешко («РБ Лейпциг»). Один из этих игроков может оказаться в «Милане» грядущим летом.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии миланский топ-клуб занимает третье место после 27 туров. На счету команды 56 баллов. Подопечные Стефано Пиоли отстают от лидирующего «Интера» на 16 очков.