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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» интересуется тремя нападающими - известны имена

09 Марта 2024 • 10:17 Комментировать

В летнее трансферное окно руководство «Милана» собирается усилить состав команды нападающим. Как стало известно журналистам Calcomercato, в шорт-листе «россонери» находятся три футболиста.

Итальянский гранд выбирает между Джошуа Зиркзее («Болонья), Виктором Дьёкерешем («Спортинг») и Беньямином Шешко («РБ Лейпциг»). Один из этих игроков может оказаться в «Милане» грядущим летом.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии миланский топ-клуб занимает третье место после 27 туров. На счету команды 56 баллов. Подопечные Стефано Пиоли отстают от лидирующего «Интера» на 16 очков.

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