Дибала признан лучшим в Италии

Нападающий столичной «Ромы» Пауло Дибала признан лучшим футболистом итальянской Серии А по итогам февраля. Об этом отрапортовала пресс-служба чемпионата страны.

В минувшем месяце 30-летний форвард поучаствовал в трех матчах римского коллектива, в которых записал на свой счет пять забитых мячей.

В общей сложности Дибала провел 27 поединков в нынешнем сезоне, отметившись 14 голам и семью ассистами. Трудовое соглашение аргентинского игрока с римлянами рассчитано до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 25 миллионов евро.

Дибала может продолжить карьеру в Мадриде