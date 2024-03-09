«Наполи» раскрыл сумму, за какую продаст Хвичу - это больше 100 млн евро

Руководство «Наполи» определилось с суммой, которую хочет выручить с возможной продажи Хвичи Кварацхелии. Как информирует газета Marca, итальянский клуб оценивает грузинского полузащитника в 150 миллионов евро.

Вингер защищает цвета неаполитанского коллектива с лета 2022 года. В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 36 поединках во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и пять голевых передач.

Срок действующего трудового соглашения между Хвичей и «Наполи» рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 80 миллионов евро.