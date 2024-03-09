Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» не проигрывает шесть матчей кряду - лучшая серия в нынешнем сезоне

09 Марта 2024 • 03:59 Комментировать
Наполи
1:1
Торино

В Италии начались матчи двадцать восьмого тура Серии А, «Наполи» встретился с «Торино», первым открыл счет, но удержать выгодный счет не сумел - игра закончилась вничью. Тем не менее, «Наполи» сумел не проиграть - и это был уже шестой матч кряду для действующих чемпионов Италии, в котором они не проиграли.

Речь, естественно, о матчах во всех турнирах, в том числе и в Лиге чемпионов - то есть, и ничьей с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала. В шести матчах «Наполи» дважды победил и четырежды сыграл вничью. Эта скромная сама по себе серия, тем не менее, является для клуба лучшей в нынешнем сезоне. Свет в конце туннеля.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи

Новости по матчу

Сегодня, 09 Марта
03:59
​«Наполи» не проигрывает шесть матчей кряду - лучшая серия в нынешнем сезоне
03:13
Тренер «Торино»: «Заслужили ничью»
03:05
​Кальцона: «Матч с «Барселоной» - такой же, как и все остальные»
02:46
​Кальцона: «Кварацхелия - особый игрок»
02:18
​Кальцона: «Доминировали, но ошиблись»
00:35
Кварацхелия забил 3600-й гол «Наполи» в Серии А
08 Марта
13:28
«Наполи» планирует переехать на новый стадион в 2027 году 1
01:07
Бесплатный прогноз и ставка на матч Наполи – Торино чемпионата Италии – 8 марта 2024
07 Марта
23:50
Прогноз на точный счёт матча Наполи — Торино Серии А — 8 марта 2024
22:20
Известный инсайдер сообщил, что Осимхену интересен вариант с «Челси»
17:17
Кварацхелия — лучший игрок «Наполи» в феврале
16:30
«Наполи» интересуется вингером «Фиорентины»
12:00
Араухо: «Мы отдадим все силы для того, чтобы пройти «Наполи»
11:35
Тренер «Фиорентины» Итальяно может возглавить топ-клуб
06 Марта
16:21
«Челси» выбирает между двумя нападающими
05 Марта
21:47
Инсайдер Романо: «Уверен, «Челси» будет бороться за Осимхена» 1
21:09
Роналдиньо назвал клуб, в который мог перейти: «Это изменило бы мою жизнь»
04 Марта
22:55
Лосано: «Наполи» финиширует в четвёрке»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В состав «Барселоны» возвращается важный футболист Названа команда, которую может возглавить Клопп ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия Мерсон назвал игрока, который принесёт «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего «Он мне не нужен»: Гвардиола отказался от де Брёйне во времена работы в «Баварии» Клопп сделал важное заявление по Салаху Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ Дублирующий Мбаппе, бальзам «Баварии», Нойер на пороге абсолютного рекорда
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны»
Спортивные новости
«Спартак» разобрался с «Северсталью» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Локомотив» вновь победил и выбил ЦСКА из Кубка Гагарина «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Трактор» одолел «Салават Юлаев» и приблизился к победе в серии На Спартакиаде в Сочи произошёл массовый завал Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Наполи Наполи
Торино Торино
1
1
1.80 3.65 4.90
Видео
09.03.24 в 17:00
Кальяри Кальяри
Салернитана Салернитана
1.83 3.60 4.10
Видео
09.03.24 в 17:00
Сассуоло Сассуоло
Фрозиноне Фрозиноне
2.12 3.70 3.05
Видео
09.03.24 в 20:00
Болонья Болонья
Интер Милан Интер Милан
3.85 3.50 1.90
Видео
09.03.24 в 22:45
Дженоа Дженоа
Монца Монца
2.06 3.25 3.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Марта
03:59 · Италия. Серия А
​«Наполи» не проигрывает шесть матчей кряду - лучшая серия в нынешнем сезоне
03:49 · Италия. Серия А
​Итальянский журналист: «Конте не входит в список возможных тренеров «Милана»
03:13 · Италия. Серия А
Тренер «Торино»: «Заслужили ничью»
03:05 · Италия. Серия А
​Кальцона: «Матч с «Барселоной» - такой же, как и все остальные»
02:46 · Италия. Серия А
​Кальцона: «Кварацхелия - особый игрок»
02:18 · Италия. Серия А
​Кальцона: «Доминировали, но ошиблись»
01:36 · Италия. Серия А
​Марио Руй: «Жаль, что пропустили»
01:04 · Италия. Серия А
​Осимхен сыграл свой сотый матч в Серии А
00:56 · Италия. Серия А
​Каладзе рассказал, как обманом заставил Гаттузо съесть улитку
00:46 · Италия. Серия А
​Ибрагимович отправился в Саудовскую Аравию посмотреть Формулу-1
00:45 · Италия. Серия А
«Милан» не может согласовать контракт с 15-летним Камардой – игрок интересен топ-клубам слухи
00:44 · Италия. Серия А
Кварацхелия забил, но «Наполи» быстро упустил победу над «Торино»
00:35 · Италия. Серия А
Кварацхелия забил 3600-й гол «Наполи» в Серии А
08 Марта
23:22 · Италия. Серия А
​Итальянское правосудие требует у Бразилии выдачи Робиньо
23:06 · Англия. Премьер-лига
Спенс: «Не думаю, что у Конте хорошие взаимоотношения с игроками»
Все новости
Рекомендуем