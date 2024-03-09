​«Наполи» не проигрывает шесть матчей кряду - лучшая серия в нынешнем сезоне

В Италии начались матчи двадцать восьмого тура Серии А, «Наполи» встретился с «Торино», первым открыл счет, но удержать выгодный счет не сумел - игра закончилась вничью. Тем не менее, «Наполи» сумел не проиграть - и это был уже шестой матч кряду для действующих чемпионов Италии, в котором они не проиграли.

Речь, естественно, о матчах во всех турнирах, в том числе и в Лиге чемпионов - то есть, и ничьей с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала. В шести матчах «Наполи» дважды победил и четырежды сыграл вничью. Эта скромная сама по себе серия, тем не менее, является для клуба лучшей в нынешнем сезоне. Свет в конце туннеля.