​Итальянский журналист: «Конте не входит в список возможных тренеров «Милана»

Известный итальянский журналист Эмануэле Корацци исключил Антонио Конте из числа возможных претендентов на должность наставника «Милана», и в то же время обозначил имена специалистов, которые, по его мнению, могли бы заменить Стефано Пиоли, если руководство клуба решится на такое.

- Связку «Милан» - Конте, я думаю, можно исключить. «Милану» нужен специфический тренер, который будет проводить в жизнь политику извлечения выгоды из клуба. Второй год подряд «Милан» заканчивает с положительным балансом, и это хорошо с точки зрения акционеров. Тьяго Мотта, Хулен Лопетеги - вот тренеры, которые, на мой взгляд, могли бы заменить Пиоли, - цитирует слова Корацци pianetamilan.it.