Тренер «Торино»: «Заслужили ничью»

В Италии начались матчи двадцать восьмого тура Серии А, «Наполи» встретился с «Торино», первым открыл счет, но удержать выгодный счет не сумел - игра закончилась вничью. Так как главный тренер туринского клуба Иван Юрич отбывает дисквалификацию, то с журналистами вышел пообщаться его помощник Маттео Паро. Он выразил уверенность в том, что его его подопечные заслужили ничью против чемпионского «Наполи»:

- Молодцы, что сумели среагировать после пропущенного гола. У нас нашлась должная энергия для того, чтобы добиться нужного результата, хотя в некоторые моменты игры мы, конечно, могли действовать лучше, - цитирует слова Паро calcionapoli1926.it.