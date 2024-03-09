​Кальцона: «Матч с «Барселоной» - такой же, как и все остальные»

В Италии начались матчи двадцать восьмого тура Серии А, «Наполи» встретился с «Торино», первым открыл счет, но удержать выгодный счет не сумел - игра закончилась вничью. Теперь итальянскому клубу предстоит сыграть с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, в первом матче команды разошлись миром, забив друг другу по мячу.

Несмотря на статус матча и соперника, наставник «Наполи» Франческо Кальцона не считает предстоящий матч особым:

- Мы будем готовиться к этому матчу, как к любому другому. Мы - «Наполи», мы сильная команда. Мы собираемся сыграть в Испании в свой футбол, без паники и без пиетета перед статусом соперника, - цитирует слова Кальцоны Calcionapoli1926.it.