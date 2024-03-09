​Кальцона: «Кварацхелия - особый игрок»

В Италии начались матчи двадцать восьмого тура Серии А, «Наполи» встретился с «Торино», первым открыл счет, но удержать выгодный счет не сумел - игра закончилась вничью. Единственный гол в составе пока что еще действующих чемпионов Италии забил Хвича Кварацхелия. Наставник «Наполи» Франческо Кальцона описал грузинского игрока.

- Кварацхелия - особый игрок. Я дал ему больше свободы и он почувствовал уверенность в себе. Я доволен и другими игроками, Марио Руй провел отличный матч и был одним из лучших на поле, - цитирует слова Кальцоны calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» предстоит сражение с лидером нынешнего чемпионата - миланским «Интером».