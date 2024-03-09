​Кальцона: «Доминировали, но ошиблись»

В Италии начались матчи двадцать восьмого тура Серии А, «Наполи» встретился с «Торино», первым открыл счет, но удержать выгодный счет не сумел - игра закончилась вничью. Наставник «Наполи» Франческо Кальцона рассказал о том, каким ему показался прошедший матч. По его мнению, «Наполи» доминировал, но поплатился за ошибку.

- Мы доминировали, это было очевидно, но допустили одну ошибку и пропустили с нее. Считаю, что если будем продолжать в том же духе, то придут и долгожданные успехи, - цитирует слова Кальцоны calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» предстоит сражение с лидером нынешнего чемпионата - миланским «Интером». Это случится семнадцатого марта.