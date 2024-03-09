​Марио Руй: «Жаль, что пропустили»

В Италии начались матчи двадцать восьмого тура Серии А, «Наполи» встретился с «Торино», первым открыл счет, но удержать выгодный счет не сумел - игра закончилась вничью. Португальский защитник неаполитанского клуба Марио Руй не скрывал своего разочарования таким итогом матча:

- Разочарованы результатом? Более чем разочарованы. Забили и тут же пропустили. У нас были хорошие моменты. Очень жаль, - цитирует слова Руй calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» предстоит сражение с лидером нынешнего чемпионата - миланским «Интером». Это случится семнадцатого марта.