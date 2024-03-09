​Осимхен сыграл свой сотый матч в Серии А

В Италии начались матчи двадцать восьмого тура Серии А, «Наполи» встретился с «Торино», однако не сумел приличествующим образом отметить юбилейный матч одного из лучших игроков клуба - нигерийского нападающего Виктора Осимхена.

Как оказалось, он провел свой сотый матч в высшей лиге итальянского чемпионата, Серии А. Осимхен дебютировал за «Наполи» в 2020 году, ранее он защищал цвета французского «Лилля».

В следующем туре итальянского чемпионата «Наполи» предстоит непростой матч против лидера чемпионата - миланского «Интера». Эта игра состоится семнадцатого марта.