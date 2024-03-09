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Чемпионат Италии. Серия А

​Каладзе рассказал, как обманом заставил Гаттузо съесть улитку

09 Марта 2024 • 00:56 Комментировать

Бывший футболист итальянского «Милана» Каха Каладзе рассказал о том, как однажды хитростью заставил Дженнаро Гаттузо проглотить улитку. По слова бывшего грузинского игрока, подобные розыгрыши были в порядке вещей в «Милане».

- Гаттузо - человек с большим чувством юмора. Мы очень много шутили, когда играли вместе. Однажды, выйдя на поле для тренировки, мы увидели на газоне улитку и поспорили с Рино, что он съест ее за десять тысяч евро. И он, конечно, съел ее. Но денег ему никто так и не дал. Зато мы вместе потом славно сходили на ужин со всей командой. Для нас это была норма, - цитирует слова Каладзе pianetamilan.it.


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