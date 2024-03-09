​Ибрагимович отправился в Саудовскую Аравию посмотреть Формулу-1

Златан Ибрагимович является большим поклонником Формулы-1, он признался в этом журналистам в Саудовской Аравии, где как раз проходит вторая гонка начавшегося сезона. Разумеется, болеет Ибрагимович за Ferrari - а за кого еще болеть, если в чемпионате нет ни шведской, ни тем более боснийской команды?!

- Приятно оказаться тут, в Саудовской Аравии, в первый раз. Я очень люблю Формулу-1 и Ferrari, это никогда не было тайной. Хочу насладиться этой страной и гонкой. Желаю победы Ferrari, - цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it.

Гонка Формулы-1 состоится в субботу вечером.