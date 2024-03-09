Кварацхелия забил, но «Наполи» быстро упустил победу над «Торино»

Середняки Серии А, «Наполи» и «Торино», первыми вышли на поле в 28-м туре. Маттео Политано создал супермомент для Хвичи Кварацхелии, а тот не реализовал выход один на один - удар во вратаря. Дуван Сапата с подбора на линии штрафной заставил всерьез поработать голкипера. И другой страж ворота выручил после новой двухходовки Политано - Кварацхелия, грузин пробил головой - парировано.

После перерыва Марио Руй вернул мяч Кварацхелии, который в касание все же открыл счет метким ударом. Гости ответили атакой после углового, Антонио Санабрия был первым на подборе и в падении через себя сделал результат 1:1.

Команды застряли в середине таблицы. «Наполи» - седьмой, соперник - 10-й.