Кварацхелия забил, но «Наполи» быстро упустил победу над «Торино»

Середняки Серии А, «Наполи» и «Торино», первыми вышли на поле в 28-м туре. Маттео Политано создал супермомент для Хвичи Кварацхелии, а тот не реализовал выход один на один - удар во вратаря. Дуван Сапата с подбора на линии штрафной заставил всерьез поработать голкипера. И другой страж ворота выручил после новой двухходовки Политано - Кварацхелия, грузин пробил головой - парировано.
После перерыва Марио Руй вернул мяч Кварацхелии, который в касание все же открыл счет метким ударом. Гости ответили атакой после углового, Антонио Санабрия был первым на подборе и в падении через себя сделал результат 1:1.
Команды застряли в середине таблицы. «Наполи» - седьмой, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Кварацхелия Хвича61'
|64'Санабрия Антонио (1:1)
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Эстигор Лео•Жуан Жезус• 39'Руй Мариу79' (Оливера Матиас (79') •Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав90' (Линдстрём Йеспер (90') •Зелиньски Пётр68' (Траоре Хамед (68') •Политано Маттео67' (Распадори Джакомо (67') •Осимхен Виктор• 35'Кварацхелия Хвича
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи77' (Сазонов Саба (77') •Буонджорно Алессандро• 45'Масина Адам•Белланова Рауль88' (Лазаро Валентино (88') •Родригес Рикардо•Линетти Кароль89' (Войвода Мергим (89') •Гинейтис Гвидас•Влашич Никола•Пеллегри Пьетро63' (Санабрия Антонио (63') •Сапата Дуван 31'
08 марта. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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