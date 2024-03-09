Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия забил 3600-й гол «Наполи» в Серии А

09 Марта 2024 • 00:35 Комментировать
Наполи
1:1
Торино
окончен

«Наполи» добрался до отметки в 3600 забитых голов за всю историю выступления в Серии А.

Автором исторического взятия ворот стал вингер Хвича Кварацхелия, забивший на 61-й минуте пятничного матча против «Торино». Гости, правда, быстро отыгрались, но это не отменяет достижения неаполитанцев: «адзурри» стали седьмой командой в истории с 3600+ забитыми голами в Серии А (с сезона-1929/30) после «Ювентуса», «Интера», «Милана», «Ромы», «Фиорентины» и «Лацио».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии на счету «Наполи» 43 гола в 28 матчах. В прошлом сезоне, который стал для неаполитанцев чемпионским, было забито 77 мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия

Новости по матчу

Сегодня, 09 Марта
00:44
Кварацхелия забил, но «Наполи» быстро упустил победу над «Торино»
08 Марта
13:28
«Наполи» планирует переехать на новый стадион в 2027 году 1
01:07
Бесплатный прогноз и ставка на матч Наполи – Торино чемпионата Италии – 8 марта 2024
07 Марта
23:50
Прогноз на точный счёт матча Наполи — Торино Серии А — 8 марта 2024
22:20
Известный инсайдер сообщил, что Осимхену интересен вариант с «Челси»
17:17
Кварацхелия — лучший игрок «Наполи» в феврале
16:30
«Наполи» интересуется вингером «Фиорентины»
12:00
Араухо: «Мы отдадим все силы для того, чтобы пройти «Наполи»
11:35
Тренер «Фиорентины» Итальяно может возглавить топ-клуб
06 Марта
16:21
«Челси» выбирает между двумя нападающими
05 Марта
21:47
Инсайдер Романо: «Уверен, «Челси» будет бороться за Осимхена» 1
21:09
Роналдиньо назвал клуб, в который мог перейти: «Это изменило бы мою жизнь»
04 Марта
22:55
Лосано: «Наполи» финиширует в четвёрке»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В состав «Барселоны» возвращается важный футболист Названа команда, которую может возглавить Клопп ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия Мерсон назвал игрока, который принесёт «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» «Он мне не нужен»: Гвардиола отказался от де Брёйне во времена работы в «Баварии» Только один англичанин опережает Кейна по голам в Лиге чемпионов Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего Клопп сделал важное заявление по Салаху Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны»
Спортивные новости
«Спартак» разобрался с «Северсталью» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Локомотив» вновь победил и выбил ЦСКА из Кубка Гагарина «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Трактор» одолел «Салават Юлаев» и приблизился к победе в серии На Спартакиаде в Сочи произошёл массовый завал Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Наполи Наполи
Торино Торино
1
1
2.03 3.25 3.70
Видео
09.03.24 в 17:00
Кальяри Кальяри
Салернитана Салернитана
1.83 3.60 4.10
Видео
09.03.24 в 17:00
Сассуоло Сассуоло
Фрозиноне Фрозиноне
2.12 3.70 3.05
Видео
09.03.24 в 20:00
Болонья Болонья
Интер Милан Интер Милан
3.85 3.50 1.90
Видео
09.03.24 в 22:45
Дженоа Дженоа
Монца Монца
2.06 3.25 3.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Марта
00:46 · Италия. Серия А
​Ибрагимович отправился в Саудовскую Аравию посмотреть Формулу-1
00:45 · Италия. Серия А
«Милан» не может согласовать контракт с 15-летним Камардой – игрок интересен топ-клубам слухи
00:44 · Италия. Серия А
Кварацхелия забил, но «Наполи» быстро упустил победу над «Торино»
00:35 · Италия. Серия А
Кварацхелия забил 3600-й гол «Наполи» в Серии А
08 Марта
23:22 · Италия. Серия А
​Итальянское правосудие требует у Бразилии выдачи Робиньо
23:06 · Англия. Премьер-лига
Спенс: «Не думаю, что у Конте хорошие взаимоотношения с игроками»
22:47 · Италия. Серия А
Ибрагимович рассказал о своей новой роли в «Милане»
22:31 · Италия. Серия А
Леау ушёл от ответа на вопрос об интересе «ПСЖ»
22:14 · Италия. Серия А
Ибрагимович оценил работу Пиоли в «Милане»
21:26 · Италия. Серия А
Назван лучший тренер февраля в Серии А 1
19:55 · Италия. Серия А
«Ювентус» планирует перестроить линию обороны
13:28 · Италия. Серия А
«Наполи» планирует переехать на новый стадион в 2027 году 1
08:30 · Италия. Серия А
Де Росси ответил на вопрос о контракте с «Ромой»
02:21 · Италия. Серия А
Агент Спинаццолы предложил игроку вариант с переходом в топ-клуб Серии А слухи
00:46 · Италия. Серия А
Уход Аллегри может повлиять на решение Рабио по будущему в «Ювентусе»
Все новости
Рекомендуем