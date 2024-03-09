Кварацхелия забил 3600-й гол «Наполи» в Серии А

«Наполи» добрался до отметки в 3600 забитых голов за всю историю выступления в Серии А.

Автором исторического взятия ворот стал вингер Хвича Кварацхелия, забивший на 61-й минуте пятничного матча против «Торино». Гости, правда, быстро отыгрались, но это не отменяет достижения неаполитанцев: «адзурри» стали седьмой командой в истории с 3600+ забитыми голами в Серии А (с сезона-1929/30) после «Ювентуса», «Интера», «Милана», «Ромы», «Фиорентины» и «Лацио».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии на счету «Наполи» 43 гола в 28 матчах. В прошлом сезоне, который стал для неаполитанцев чемпионским, было забито 77 мячей.