Ибрагимович рассказал о своей новой роли в «Милане»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как чувствует себя в новой должности.

Знаменитый экс-футболист получил управленческие полномочия в «Милане», став клубным консультантом.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Я расту, учусь новому, работаю. День за днём я делаю шаги вперёд, продолжаю совершенствоваться в деле. Это здорово, мне нравится нести такую ответственность, и я хочу сделать для «Милана» как можно больше», – заявил в интервью Sky Italia швед, выступавший за «россонери» с 2011 по 2012 и с 2020 по 2023 год.

В настоящий момент «Милан» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от «Ювентуса» на одно очко.