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Леау ушёл от ответа на вопрос об интересе «ПСЖ»

08 Марта 2024 • 22:31 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
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10.03 15:00

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау не стал комментировать слова об интересе к нему со стороны «Пари Сен-Жермен».

Во время автограф-сессии, которая прошла в пятницу рядом с тренировочной базой «россонери», к португальцу подошёл французский болельщик, намекнувший на возможный переход форварда в «ПСЖ»: «В Париже говорят о тебе, ты понимаешь?» — заявил фанат, слова которого приводит Calciomercato. Футболист не стал отвечать на вопрос – он просто улыбнулся, а затем вернулся к раздаче автографов.

По слухам, «ПСЖ» рассматривает Рафаэла Леау в качестве возможной замены Килиану Мбаппе, который должен перейти в мадридский «Реал» по окончании сезона.

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Милан ПСЖ Рафаэл Леау ещё теги

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