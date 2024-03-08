Леау ушёл от ответа на вопрос об интересе «ПСЖ»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау не стал комментировать слова об интересе к нему со стороны «Пари Сен-Жермен».

Во время автограф-сессии, которая прошла в пятницу рядом с тренировочной базой «россонери», к португальцу подошёл французский болельщик, намекнувший на возможный переход форварда в «ПСЖ»: «В Париже говорят о тебе, ты понимаешь?» — заявил фанат, слова которого приводит Calciomercato. Футболист не стал отвечать на вопрос – он просто улыбнулся, а затем вернулся к раздаче автографов.

По слухам, «ПСЖ» рассматривает Рафаэла Леау в качестве возможной замены Килиану Мбаппе, который должен перейти в мадридский «Реал» по окончании сезона.