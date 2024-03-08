Ибрагимович оценил работу Пиоли в «Милане»

Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович, ныне занимающий в клубе должность консультанта, высказался о перспективах главного тренера Стефано Пиоли.

Наставник «россонери» нередко подвергается критике в текущем сезоне, и уже летом, по слухам, его может заменить другой специалист.

«Пиоли должен продолжать в том же духе, чтобы оставаться здесь. Он проделывает хорошую работу, мы им довольны», – приводит TMW слова знаменитого шведского экс-нападающего, завершившего игровую карьеру в прошлом году.

Контракт Стефано Пиоли с «Миланом» рассчитан до середины 2025 года. Наставник занимает свой пост с октября 2019 года.