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Чемпионат Италии. Серия А

Назван лучший тренер февраля в Серии А

08 Марта 2024 • 21:26 Комментировать (1)
Болонья
...
Интер Милан
1 3.55 X 3.30 2 2.13
Через 22 ч. 12 мин.

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта признан лучшим тренером февраля среди всех тренеров чемпионата Италии.

В феврале «Болонья» одержала пять побед из пяти: над «Сассуоло» (4:2), «Лечче» (4:0), «Фиорентиной» (2:0), «Лацио» (2:1) и «Вероной» (2:0).

Команда Мотты находится на 4-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко. В следующем туре «Болонья» на своём поле примет лидера чемпионата «Интер». Встреча пройдет завтра, 9 марта и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Мотта возглавил «Болонью» в сентябре 2022 года. Ранее он возглавлял «Специю» и «Дженоа».


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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Тьяго Мотта

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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
08 Марта 2024 в 21:43
Даже к гадалке не надо ходить, чтобы узнать худшего тренера февраля.
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