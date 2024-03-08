Назван лучший тренер февраля в Серии А

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта признан лучшим тренером февраля среди всех тренеров чемпионата Италии.

В феврале «Болонья» одержала пять побед из пяти: над «Сассуоло» (4:2), «Лечче» (4:0), «Фиорентиной» (2:0), «Лацио» (2:1) и «Вероной» (2:0).

Команда Мотты находится на 4-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко. В следующем туре «Болонья» на своём поле примет лидера чемпионата «Интер». Встреча пройдет завтра, 9 марта и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Мотта возглавил «Болонью» в сентябре 2022 года. Ранее он возглавлял «Специю» и «Дженоа».