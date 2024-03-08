«Ювентус» планирует перестроить линию обороны

Руководство «Ювентуса» приняло решение перестроить оборону.

По информации издания Tuttosport, итальянский клуб планирует внести изменения в оборонительную линию.

На это может повлиять то, что «Манчестер Юнайтед» купит Глейсона Бремера за 70 млн евро.

В то же время «бьянконери» продолжает следить за Ллойдом Келли из «Борнмута». 25-летний англичанин станет свободным агентом в июне.

Кроме того, «Ювентусу» нравится Усман Диоманде, выступающий за «Спортинг». Он обойдется примерно в 40 млн евро, но сумма может быть снижена, если в сделку включат форварда Кайо Жорже.

Добавим, что туринцы находятся на второй позиции турнирной таблицы чемпионата Италии. Коллектив заработал 57 баллов.