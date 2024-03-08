Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» планирует перестроить линию обороны

08 Марта 2024 • 19:55 Комментировать
Ювентус
...
Аталанта
1 2.25 X 3.30 2 3.30
10.03 20:00

Руководство «Ювентуса» приняло решение перестроить оборону.

По информации издания Tuttosport, итальянский клуб планирует внести изменения в оборонительную линию.

На это может повлиять то, что «Манчестер Юнайтед» купит Глейсона Бремера за 70 млн евро.

В то же время «бьянконери» продолжает следить за Ллойдом Келли из «Борнмута». 25-летний англичанин станет свободным агентом в июне.

Кроме того, «Ювентусу» нравится Усман Диоманде, выступающий за «Спортинг». Он обойдется примерно в 40 млн евро, но сумма может быть снижена, если в сделку включат форварда Кайо Жорже.

Добавим, что туринцы находятся на второй позиции турнирной таблицы чемпионата Италии. Коллектив заработал 57 баллов.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Марта
02:21
Агент Спинаццолы предложил игроку вариант с переходом в топ-клуб Серии А
00:46
Уход Аллегри может повлиять на решение Рабио по будущему в «Ювентусе»
07 Марта
17:02
Стало известно, какую зарплату «Ювентус» предложил Андерсону 2
12:32
«Ювентусу» интересен защитник лиссабонского «Спортинга»
06 Марта
14:31
«Ювентус» придумал, как сбить ценник Копмейнерса 1
00:25
Известный инсайдер Романо подтвердил возможный уход Аллегри из «Ювентуса»
05 Марта
15:04
Трансфер Самарджича в «Ювентус» будет зависеть от одного фактора
13:01
«Ювентус» сохраняет интерес к игроку «Лацио»
12:40
Калафьори остаётся главной целью «Ювентуса» на усиление обороны
04 Марта
21:31
Хёйбьерг стал ближе к переходу в топ-клуб Серии А
20:58
В «Ювентусе» решили расстаться с Аллегри – новый тренер уже выбран 3
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЮВЕНТУС АТАЛАНТА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп назвал единственного игрока в мире, который может не обороняться В состав «Барселоны» возвращается важный футболист Названа команда, которую может возглавить Клопп ​Названы три кандидата на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» - есть неожиданная фамилия Мерсон назвал игрока, который принесёт «Ливерпулю» победу над «Манчестер Сити» Луис Энрике принял решение по «Барселоне» «Он мне не нужен»: Гвардиола отказался от де Брёйне во времена работы в «Баварии» Только один англичанин опережает Кейна по голам в Лиге чемпионов Несколько тренеров уже предложили свои услуги «Манчестер Юнайтед» Клопп сделал важное заявление по Салаху
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе»
Спортивные новости
«Спартак» разобрался с «Северсталью» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Локомотив» вновь победил и выбил ЦСКА из Кубка Гагарина «Автомобилист» выиграл у «Ак Барса» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ «Трактор» одолел «Салават Юлаев» и приблизился к победе в серии На Спартакиаде в Сочи произошёл массовый завал Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
08.03.24 в 22:45
Наполи Наполи
Торино Торино
2.03 3.25 3.70
Видео
09.03.24 в 17:00
Кальяри Кальяри
Салернитана Салернитана
1.83 3.60 4.10
Видео
09.03.24 в 17:00
Сассуоло Сассуоло
Фрозиноне Фрозиноне
2.12 3.70 3.05
Видео
09.03.24 в 20:00
Болонья Болонья
Интер Милан Интер Милан
3.85 3.50 1.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Марта
19:55 · Италия. Серия А
«Ювентус» планирует перестроить линию обороны
13:28 · Италия. Серия А
«Наполи» планирует переехать на новый стадион в 2027 году 1
08:30 · Италия. Серия А
Де Росси ответил на вопрос о контракте с «Ромой»
02:21 · Италия. Серия А
Агент Спинаццолы предложил игроку вариант с переходом в топ-клуб Серии А слухи
00:46 · Италия. Серия А
Уход Аллегри может повлиять на решение Рабио по будущему в «Ювентусе»
00:39 · Англия. Премьер-лига
Лукаку ответил на вопрос о своём будущем в «Челси» 1
07 Марта
23:56 · Италия. Серия А
Только один игрок топ-5 лиг опережает Жиру по голам головой в текущем сезоне
23:04 · Италия. Серия А
«Рома» – четвёртая команда топ-5 лиг по результативности с момента назначения де Росси
22:20 · Англия. Премьер-лига
Известный инсайдер сообщил, что Осимхену интересен вариант с «Челси»
22:19 · Италия. Серия А
«Лацио» выпустил объявление по будущему Сарри
17:17 · Италия. Серия А
Кварацхелия — лучший игрок «Наполи» в феврале официально
17:02 · Италия. Серия А
Стало известно, какую зарплату «Ювентус» предложил Андерсону 2
16:58 · Германия. Бундеслига
Гутьеррес входит в шорт-лист «Баварии» на замену Дэвису, но главная цель – защитник из Серии А
16:47 · Италия. Серия А
Сарри с большой долей вероятности покинет «Лацио» в конце сезона
16:30 · Италия. Серия А
«Наполи» интересуется вингером «Фиорентины» слухи
Все новости
Рекомендуем