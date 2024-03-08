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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» планирует переехать на новый стадион в 2027 году

08 Марта 2024 • 13:28 Комментировать
Наполи
...
Торино
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Через 8 ч. 35 мин.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, когда команда может переехать на новый стадион.

Как сообщает Get Footnall News Italy, владелец клуба проинформировал, что это может произойти в 2027 году.

По словам Де Ларентиса, у клуба есть необходимые средства для финансирования проекта. Арена будет расположена в районе Баньоли в Неаполе, в нескольких милях от стадиона имени Диего Армандо Марадоны.

Строительство начнется через 18 месяцев и завершится в установленный срок Также будет построен спортивный городок, в котором будет 12 полей.


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