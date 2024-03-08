Де Росси ответил на вопрос о контракте с «Ромой»

«Новый договор с «Ромой»? Я пока об этом не задумываюсь. Сейчас просто выполняю свою работу, которая приносит мне положительные эмоции. Я тружусь в том месте, которое мне очень нравится», - передает слова специалиста инсайдер Альфредо Педулла.