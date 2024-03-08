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Чемпионат Италии. Серия А

Де Росси ответил на вопрос о контракте с «Ромой»

08 Марта 2024 • 08:30 Комментировать

Наставник «Ромы» Даниэле де Росси ответил на вопрос касательно подписания нового трудового соглашения с римским клубом.

«Новый договор с «Ромой»? Я пока об этом не задумываюсь. Сейчас просто выполняю свою работу, которая приносит мне положительные эмоции. Я тружусь в том месте, которое мне очень нравится», - передает слова специалиста инсайдер Альфредо Педулла.

Напомним, что Даниэле занял пост главного тренера римского коллектива в январе 2024 года. Он сменил у руля команды звездного португальца Жозе Моуринью. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Даниэле Де Росси
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