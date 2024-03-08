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Агент Спинаццолы предложил игроку вариант с переходом в топ-клуб Серии А слухи

08 Марта 2024 • 02:21 Комментировать
Ювентус
...
Аталанта
1 2.25 X 3.30 2 3.30
10.03 20:00

Левый защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола пока не решил, где продолжит карьеру.

Соглашение 30-летнего футболиста истекает по окончании текущего сезона. По сообщениям Sky Sport, агент латераля уже предложил своему клиенту вариант с возвращением в «Ювентус» грядущим летом. Проблема в том, что туринский клуб не слишком заинтересован в подписании игрока.

Леонардо Спинаццола принадлежал «Ювентусу» до 2019 года, после чего был куплен «Ромой» почти за 30 млн евро. В общей сложности итальянец провёл 140 матчей за римлян во всех турнирах, отметившись семью голами и 21 результативной передачей.

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ЮВЕНТУС АТАЛАНТА
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