Агент Спинаццолы предложил игроку вариант с переходом в топ-клуб Серии А

Левый защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола пока не решил, где продолжит карьеру.

Соглашение 30-летнего футболиста истекает по окончании текущего сезона. По сообщениям Sky Sport, агент латераля уже предложил своему клиенту вариант с возвращением в «Ювентус» грядущим летом. Проблема в том, что туринский клуб не слишком заинтересован в подписании игрока.

Леонардо Спинаццола принадлежал «Ювентусу» до 2019 года, после чего был куплен «Ромой» почти за 30 млн евро. В общей сложности итальянец провёл 140 матчей за римлян во всех турнирах, отметившись семью голами и 21 результативной передачей.