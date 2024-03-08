Уход Аллегри может повлиять на решение Рабио по будущему в «Ювентусе»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио продолжает раздумывать над своим будущим.

Контракт французского футболиста истекает по окончании текущего сезона. Клуб заинтересован в продлении договора, однако сам хавбек ещё не решил, готов ли остаться. По информации журналиста Ромео Агрести, ситуация с Рабио остаётся неопределённой: всё может сложиться как угодно, и вероятный уход Массимилиано Аллегри, о котором активно ведутся разговоры в последнее время, похоже, повысит шансы на уход игрока.

Адриен Рабио отметился четырьмя голами и тремя ассистами в 23 матчах за «Ювентус» в нынешней кампании.