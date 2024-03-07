Только один игрок топ-5 лиг опережает Жиру по голам головой в текущем сезоне

Нападающий «Милана» Оливье Жиру отметился голов в матче Лиги Европы против «Славии».

Французский ветеран поразил ворота соперников из Чехии на 34-й минуте, открыв счёт в поединке. В активе форварда «россонери» уже семь голов, забитых ударами головой в текущем сезоне, докладывает Opta. Это второй показатель среди всех футболистов пяти ведущих европейских лиг после Гарри Кейна из «Баварии», который отличился подобным образом восемь раз. Также семь мячей со «второго этажа» на счету Хоселу, выступающего за мадридский «Реал».

После гола Оливье Жиру «Милан» отличился ещё дважды до перерыва. Следить за ходом второго тайма можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.