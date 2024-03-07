«Лацио» выпустил объявление по будущему Сарри

В «Лацио» отреагировали на слухи о возможном уходе Маурицио Сарри с должности главного тренера.

Римляне завершили выступление в Лиге чемпионов, уступив «Баварии» в 1/8 финала с общим счётом 1:3. Вскоре после завершения ответного матча в Мюнхене в СМИ активно распространились слухи о скором расставании клуба с Сарри.

«Лацио» подтверждает своё полное доверие к главному тренеру Маурицио Сарри на фоне появившихся заявлений о предполагаемой оценке его работы. Контракт Сарри с «Лацио» рассчитан до лета 2025 года, и все слухи о связах клуба с другими тренерами лишены оснований», – сказано на официальном сайте «орлов».