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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия — лучший игрок «Наполи» в феврале официально

07 Марта 2024 • 17:17 Комментировать
Наполи
...
Торино
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08.03 22:45

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком команды по итогам февраля. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанского коллектива.

В прошлом месяце 23-летний футболист принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 27 туров «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своей копилке 43 набранных очка.

Завтра, 8 марта, «Наполи» примет у себя дома «Торино» в рамках 28-го тура Серии А. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия

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