Стало известно, какую зарплату «Ювентус» предложил Андерсону

Вингер римского «Лацио» Фелипе Андерсон летом может стать свободным агентом, так как у него истекает контракт с «бьянкочелести». Как утверждает журналист Даниэле Лонго, 30-летнего бразильца готов приютить туринский «Ювентус».

По сведениям источника, «старая синьора» готова предложить Андерсону зарплату в размере 3,3 миллионов евро в год. Это почти на 500 тысяч больше, чем футболист ныне зарабатывает в составе «Лацио». Руководство «Ювентуса» рассчитывает услышать от бразильца положительный ответ уже в этом месяце.

Напомним, Андерсон ранее успел поиграть в Англии за лондонский «Вест Хэм» и в Португалии за «Порту». В этом розыгрыше Серии А опытный бразилец отметился 3 голами и 6 ассистами.