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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, какую зарплату «Ювентус» предложил Андерсону

07 Марта 2024 • 17:02 Комментировать (2)
Ювентус
...
Аталанта
10.03 20:00

Вингер римского «Лацио» Фелипе Андерсон летом может стать свободным агентом, так как у него истекает контракт с «бьянкочелести». Как утверждает журналист Даниэле Лонго, 30-летнего бразильца готов приютить туринский «Ювентус».

По сведениям источника, «старая синьора» готова предложить Андерсону зарплату в размере 3,3 миллионов евро в год. Это почти на 500 тысяч больше, чем футболист ныне зарабатывает в составе «Лацио». Руководство «Ювентуса» рассчитывает услышать от бразильца положительный ответ уже в этом месяце.

Напомним, Андерсон ранее успел поиграть в Англии за лондонский «Вест Хэм» и в Португалии за «Порту». В этом розыгрыше Серии А опытный бразилец отметился 3 голами и 6 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Фелипе Андерсон трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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ЮВЕНТУС АТАЛАНТА
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Комментарии (2) Все комментарии
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Arjen10
07 Марта 2024 в 17:40
Ювентусу не надоело собирать всякий шлак? Вроде называют себя топ-грандом, а трансферные цели выглядят как у средняка Торино
ЮвиК
07 Марта 2024 в 17:16
Странное желание.
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