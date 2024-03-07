Сарри с большой долей вероятности покинет «Лацио» в конце сезона

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри с большой долей вероятности покинет свой клуб по окончании нынешнего сезона. По информации от Football Italia, стороны склоняются к тому, чтобы прекратить сотрудничество летом.

Несмотря на то, что в прошлом сезоне Сарри помог «Лацио» финишировать во втором месте в чемпионате, в нынешней кампании команда столкнулась с проблемами. Маурицио связывает их с неверными решениями руководства касательно трансферной политики.

65-летний Сарри возглавляет «Лацио» с 2021 года. На сегодняшний день «бьянкочелести» занимают девятую строчку в турнирной таблице Серии А.