«Наполи» интересуется вингером «Фиорентины»

Вингер «Фиорентины» Николас Гонсалес находится в шорт-листе «Наполи». Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, помимо «Наполи», в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы клубы АПЛ и Бундеслиги.

В текущем сезоне Гонсалес принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил десять мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

Контракт аргентинца с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Гонсалеса в 40 миллионов евро.

После 27 туров «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» идет на восьмой позиции.