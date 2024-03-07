Тренер «Монцы» может заменить Сарри в «Лацио»

Римский «Лацио» задумывается над тем, чтобы расстаться со своим главным тренером Маурицио Сарри. По информации от журналиста Николо Скиры, итальянский специалист может быть уволен в конце сезона.

Источник сообщает, что руководство «бьянкочелести» рассматривает на пост нового тренера Раффаэле Палладино, который ныне возглавляет «Монцу». Команда итальянца занимает одиннадцатую строчку в чемпионате.

«Лацио» под руководством Сарри недавно вылетел от «Баварии» в ⅛ финала Лиги чемпионов, несмотря на победу в первом матче. В Серии А римляне сейчас располагаются на девятой строчке.