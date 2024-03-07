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«Ювентусу» интересен защитник лиссабонского «Спортинга»

07 Марта 2024 • 12:32 Комментировать
Ювентус
...
Аталанта
10.03 20:00

Туринский «Ювентус» положил глаз на центрального защитника лиссабонского «Спортинга» Усмана Диоманде. По информации от издания Tuttosport, «старая синьора» летом может оформить трансфер ивуарийского футболиста.

20-летний защитник в настоящий момент интересен многим европейским топ-клубам. К игроку приписывали интерес со стороны таких команд, как мадридский «Реал», «Челси» и «Арсенал».

В летнее трансферное окно «Спортинг» вполне может отпустить перспективного Диоманде. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость центрального защитника в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Усман отметился голом и ассистом в 17 матчах чемпионата Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2024 Усман Диоманде ещё теги

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