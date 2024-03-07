Тренер «Фиорентины» Итальяно может возглавить топ-клуб

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно в обозримом будущем может возглавить топ-клуб. По информации от журналиста Николо Скиры, итальянский специалист находится в шорт-листе действующих чемпионов страны в лице «Наполи».

Напомним, летом «партенопеи» хотят пригласить нового наставника. Нынешний тренер Франческо Кальцона недавно подписал краткосрочный контракт до конца сезона и не останется на следующую кампанию.

«Фиорентина» Итальяно сейчас располагается на восьмом месте в Серии А. В прошлом сезоне Винченцо помог команде добраться до финала Лиги конференций. Что касается «Наполи», «партенопеи» в настоящий момент занимают седьмое место в чемпионате.