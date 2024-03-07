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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер «Фиорентины» Итальяно может возглавить топ-клуб

07 Марта 2024 • 11:35 Комментировать
Наполи
...
Торино
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08.03 22:45

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно в обозримом будущем может возглавить топ-клуб. По информации от журналиста Николо Скиры, итальянский специалист находится в шорт-листе действующих чемпионов страны в лице «Наполи».

Напомним, летом «партенопеи» хотят пригласить нового наставника. Нынешний тренер Франческо Кальцона недавно подписал краткосрочный контракт до конца сезона и не останется на следующую кампанию.

«Фиорентина» Итальяно сейчас располагается на восьмом месте в Серии А. В прошлом сезоне Винченцо помог команде добраться до финала Лиги конференций. Что касается «Наполи», «партенопеи» в настоящий момент занимают седьмое место в чемпионате.

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