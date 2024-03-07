​Пиоли: «Мы хотим задавать тон в Европе»

Итальянский «Милан» готовится к первому матчу в рамках 1/8 финала Лиги Европы, команда Стефано Пиоли встретится с чешской «Славией». Наставник клуба Стефано Пиоли, несмотря на очевидное разочарование от вылета из Лиги чемпионов, тем не менее, настроен на успех во втором с точки зрения престиже клубного турнира футбольной Европы:

- Мы хотим быть протагонистами в Европе, мы настроены на это сражение. В Европе всегда непростые соперники. Мы должны качественно провести предстоящие матчи. Будет важно хорошо сыграть дебют игры, - цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.