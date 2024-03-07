​Пиоли: «Последние два с половиной месяца сезона крайне важны»

Итальянский «Милан» готовится к первому матчу в рамках 1/8 финала Лиги Европы, также команда ведет борьбу за второе место в чемпионате - о первом можно уже и не помышлять в силу успехов «Интера». Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал свои ожидания от оставшейся части сезона, в которой будет решаться и его личная профессиональная судьба:

- Последние два с половиной месяца сезона очень важны. У нас есть амбиции в Европе и есть желание улучшить позицию в чемпионате. Меня радует, что в строй возвращаются игроки, Побега очень нужен нам, - цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.