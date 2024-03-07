Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Последние два с половиной месяца сезона крайне важны»

07 Марта 2024 • 05:06 Комментировать

Итальянский «Милан» готовится к первому матчу в рамках 1/8 финала Лиги Европы, также команда ведет борьбу за второе место в чемпионате - о первом можно уже и не помышлять в силу успехов «Интера». Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал свои ожидания от оставшейся части сезона, в которой будет решаться и его личная профессиональная судьба:

- Последние два с половиной месяца сезона очень важны. У нас есть амбиции в Европе и есть желание улучшить позицию в чемпионате. Меня радует, что в строй возвращаются игроки, Побега очень нужен нам, - цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит громкую продажу звезды команды Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» Важный игрок возвращается в состав «Спартака» ​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м ​«Реал» может купить звезду «Манчестер Сити» - и это не Холанн Руни нашёл себе новую работу ​«Роналду, просто заткнись»: Экс-игрок сборной Франции атаковал Криштиану Лескотт назвал самого опасного соперника для «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму
Спортивные новости
«Спартак» в овертайме дожал «Северсталь» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА и находится в шаге от победы в серии Минское «Динамо» победило одноклубников из Москвы и сократило отставание в серии плей-офф КХЛ Дубль Дроздова помог «Салавату Юлаеву» победить «Трактор» и сравнять счёт в серии Кубка Гагарина «Ак Барс» разбил «Автомобилист» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Марта
05:26 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Мы хотим задавать тон в Европе»
05:06 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Последние два с половиной месяца сезона крайне важны»
03:30 · Италия. Серия А
​Дзанетти: «Вижу столь же сильный «Интер», как и в год требла»
02:11 · Италия. Серия А
Хавьер Дзанетти: «Лаутаро уверяет меня, что хочет продлить контракт с «Интером»
06 Марта
22:50 · Италия. Серия А
​Раскрыта возможная зарплата Индзаги по новому контракту
20:58 · Италия. Серия А
​Агент назвал условие ухода Хвичи из «Наполи»
20:08 · Англия. Премьер-лига
Названы два английских клуба, которые следят за форвардом «Болоньи»
17:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» опережает «Челси» и «ПСЖ» в гонке за Осимхена
16:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбирает между двумя нападающими
14:31 · Италия. Серия А
«Ювентус» придумал, как сбить ценник Копмейнерса 1
14:26 · Италия. Серия А
«Барселоне» предложили подписать Дибалу слухи
12:34 · Англия. Премьер-лига
Индзаги действительно интересен «Ливерпулю», но итальянец не хочет покидать «Интер»
11:21 · Италия. Серия А
Экс-футболист сборной Португалии: «Миранчук - один из сильнейших игроков «Аталанты»
10:17 · Италия. Серия А
Дибала может продолжить карьеру в Мадриде
10:04 · Италия. Серия А
Доннарумму хочет купить итальянский суперклуб
Все новости
Рекомендуем