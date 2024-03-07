​Дзанетти: «Вижу столь же сильный «Интер», как и в год требла»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти сравнил нынешний «Интер» с командой, которая в 2010 году выиграла «требл». Хавьер был капитаном того «Интера», но он считает, что нынешняя команда под руководством Симоне Индзаги не уступает той плеяде.

-Трудно проводить такие параллели, но этот «Интер», конечно, радует. Я вижу, что дела идути хорошо. Очень приятно видеть, как выступают эти молодые игроки, и, смотря глазами болельщика, я вижу столь же сильный «Интер», как в год требла, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.

В прошлом году «Интер» сыграл в финале Лиги чемпионов.