Хавьер Дзанетти: «Лаутаро уверяет меня, что хочет продлить контракт с «Интером»

Миланский «Интер» пока еще не заручился подписью Лаутаро Мартинеса о продлении контракта, аргентинский нападающий, возможно, посматривает по сторонам. Однако его соотечественник и вице-президент «Интера», уверен в том, что продление контракта состоится. Соответствующая работа, по словам Дзанетти, идет полным ходом.

- Я очень положительно настроен в этом вопросе. Мы все работаем над этим со своим агентом. А из общения с Лаутаро я понял, что он также хочет продлить с нами контракт, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.

Лаутаро Мартинес выступает за свой нынешний клуб с 2018 года.