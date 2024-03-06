​Раскрыта возможная зарплата Индзаги по новому контракту

Симоне Индзаги отлично работает в «Интере», что влечёт за собой интерес к специалисту со стороны грандов Премьер-лиги. Так, Индзаги находится на радаре «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

На фоне интереса из Англии «Интер» задумал продлить контракт с Индзаги. Если действующий договор специалиста рассчитан до середины 2025 года, то «нерадзурри» работают над договором ещё на два сезона – до середины 2027 года.

Как сообщает Tuttosport, заработная плата Индзаги при продлении контракта с «Интером» может вырасти с 5,5 до 7 миллионов евро в год.

Ближайший матч «Интер» проведёт 9 марта – против «Болоньи» на выезде.