​Агент назвал условие ухода Хвичи из «Наполи»

Агент Мамука Джугели, который работает с полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией, высказался на тему будущего футболиста.

По словам агента, Кварацхелия может сменить клубную прописку ближайшим летом.

«Мы ведём переговоры с клубом, посмотрим, что будет. Он уйдёт, если другой клуб сделает предложение, от которого руководство «Наполи» не сможет отказаться.

О какой сумме идёт речь? Я не могу говорить конкретно, это оценки де Лаурентиса [президента «Наполи»]. Я защищаю контракт и работу Хвичи. Всё будет известно в конце мая», - цитирует Джугели La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт Хвичи Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до середины 2027 года.