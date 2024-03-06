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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» придумал, как сбить ценник Копмейнерса

06 Марта 2024 • 14:31 Комментировать
Ювентус
...
Аталанта
10.03 20:00

Туринский «Ювентус» всё ещё рассчитывает приобрести летом полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса. По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» не намерена платить за нидерландца требуемые 60 миллионов евро компенсации, но руководство при этом придумало способ снизить ценник.

По сведениям источника, «Ювентус» готов включить в сделку своего нападающего Матиаса Суле, который пользуется большим спросом на трансферном рынке. В нынешнем сезоне 20-летний аргентинец выступает на правах аренды за «Фрозиноне», в составе которого отметился 10 голами и 2 ассистами в чемпионате Италии.

Что касается Копмейнерса, на счету хавбека 8 голов и 3 ассиста в этом розыгрыше Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЮВЕНТУС АТАЛАНТА
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