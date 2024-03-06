Экс-футболист сборной Португалии: «Миранчук - один из сильнейших игроков «Аталанты»

Марку Канейра, бывший футболист национальной сборной Португалии, в разговоре с журналистами «Спорт-Экспресс» высказался о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Аталанта» - команда с хорошим тренером. Они проделали отличную работу. Думаю, Миранчук - один из сильнейших игроков «Аталанты». Он создаст некоторые проблемы «Спортингу», - рассказал Канейра.

Матч 1/8 финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Спортингом» состоится в четверг, 6 марта.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 18 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.