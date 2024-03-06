Дибала может продолжить карьеру в Мадриде

В мадридском «Атлетико» определились с приоритетной целью на летнее трансферное окно. Как стало известно журналистам Todofichajes, «матрасники» всерьез нацелены на подписание нападающего сборной Аргентины и «Ромы» Пауло Дибалы.

Главный тренер команды Диего Симеоне лично настаивает на подписании чемпиона мира. В действующем контракте Дибалы с римлянами прописана клаузула в размере 12 миллионов евро для зарубежных клубов. «Атлетико» намерен активировать ее грядущим летом.

В нынешнем сезоне Дибала принял участие в 19 матчах чемпионата Италии, записав на свой счет 12 забитых мячей и семь результативных передач.