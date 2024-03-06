Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дибала может продолжить карьеру в Мадриде

06 Марта 2024 • 10:17 Комментировать

В мадридском «Атлетико» определились с приоритетной целью на летнее трансферное окно. Как стало известно журналистам Todofichajes, «матрасники» всерьез нацелены на подписание нападающего сборной Аргентины и «Ромы» Пауло Дибалы.

Главный тренер команды Диего Симеоне лично настаивает на подписании чемпиона мира. В действующем контракте Дибалы с римлянами прописана клаузула в размере 12 миллионов евро для зарубежных клубов. «Атлетико» намерен активировать ее грядущим летом.

В нынешнем сезоне Дибала принял участие в 19 матчах чемпионата Италии, записав на свой счет 12 забитых мячей и семь результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Атлетико Мадрид Пауло Дибала трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей «Реал» готовит громкую продажу звезды команды ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» ​Игрок «Манчестер Сити»: Нельзя допустить, чтобы Клопп выиграл четыре трофея ​Только два тренера одержали больше побед в 50 стартовых играх Бундеслиги, чем Хаби Алонсо Важный игрок возвращается в состав «Спартака» Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард»
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках»
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Марта
11:21 · Италия. Серия А
Экс-футболист сборной Португалии: «Миранчук - один из сильнейших игроков «Аталанты»
10:17 · Италия. Серия А
Дибала может продолжить карьеру в Мадриде
10:04 · Италия. Серия А
Доннарумму хочет купить итальянский суперклуб
09:06 · Италия. Серия А
Леау назвал двух кумиров, один из них - Роналду
06:34 · Италия. Серия А
​Дзанетти: «Я верил в Лаутаро с самого начала»
06:09 · Италия. Серия А
​Итальянский журналист: «Мотта не хочет работать в «Ювентусе»
06:04 · Италия. Серия А
​Дзанетти: «У нас нет никаких расчётов по Скудетто»
05:53 · Германия. Бундеслига
​Тухель не захотел отвечать на вопрос, стал бы он тренировать в Италии
05:42 · Италия. Серия А
​Томори хочет забивать со штрафных
05:37 · Италия. Серия А
​Неста: «Когда я был в «Милане», от нас требовали Лигу чемпионов, а не чемпионат»
04:36 · Италия. Серия А
Неста: «Мы все были раздавлены после того финала в Стамбуле, Гаттузо хотел завязать с футболом»
00:25 · Италия. Серия А
Известный инсайдер Романо подтвердил возможный уход Аллегри из «Ювентуса»
05 Марта
23:59 · Италия. Серия А
Бывший игрок ЦСКА Бийол признан лучшим футболистом «Удинезе» в сезоне-2022/23
22:58 · Италия. Серия А
Анри назвал современного тренера, который восхищает тактической подготовкой
22:50 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Уверен, Лаутаро продлит контракт с «Интером»
Все новости
Рекомендуем